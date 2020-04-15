Прохожий побил пьяного тюменца палкой

15 Апр 2020 2020-04-15T07:43:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В заводоуковскую полицию позвонили медики, которые сообщили, что к ним попал пациент с сотрясением головного мозга и ушибом темени. Позже выяснилось, что его так отделал прохожий.

Как оказалось, незадолго до инцидента пьяный потерпевший прогуливался около своего дома. В какой-то момент нетрезвый тюменец повздорил с проходившим мимо мужчиной.

– После непродолжительной словесной перепалки прохожий схватил лежащую на земле палку и несколько раз ударил ею оппонента по голове. Последний обратился за помощью в медицинское учреждение, где полученные травмы квалифицировали как причинение легкого вреда здоровью, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый 32-летний местный житель. По описанному выше факту дознавателем принято решение о возбуждении уголовного дела. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU