Тюменцам расскажут, как оформить ипотечные и кредитные каникулы
17 апреля 2020 года состоится онлайн-конференция «Юридическая помощь семьям с детьми в период режима повышенной готовности».
– В условиях ухудшения экономической и социальной ситуации, вызванных распространением коронавирусной инфекции, многие семьи столкнулись с трудностями. На что может рассчитывать семья и как защитить свои права, будем разбираться в данной онлайн-конференции, – рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, координатор федерального проекта «Крепкая семья» в Тюменской области.
На Ваши вопросы ответит адвокат Поветкина Мария Геннадьевна (Адвокатский кабинет адвоката Поветкиной М.Г.):
• Кто может рассчитывать на ипотечные и кредитные каникулы и как их оформить?
• Кто имеет право на выплаты дополнительных пособий на детей?
• Защита прав в сфере трудовых отношений.
• Какая существует ответственность за нарушение режима самоизоляции?
• Юридические аспекты оформления пособия по безработице и др.
Вопросы в конференции можно задать как авторизированным пользователям, так и выйдя из авторизации, анонимно.
Видеоответы на все вопросы будут опубликованы 17 апреля 2020 года, задать вопросы Вы можете уже сейчас, в «КОНФЕРЕНЦИИ».
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»