2020-04-14T16:15:02+03:00
Общество

Тюменцам расскажут, как оформить ипотечные и кредитные каникулы

Вадим Бегун
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Тюменцам расскажут, как оформить «ипотечные и кредитные каникулы». Фото - pixabay.com.Тюменцам расскажут, как оформить «ипотечные и кредитные каникулы». Фото - pixabay.com.
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17 апреля 2020 года состоится онлайн-конференция «Юридическая помощь семьям с детьми в период режима повышенной готовности».

– В условиях ухудшения экономической и социальной ситуации, вызванных распространением коронавирусной инфекции, многие семьи столкнулись с трудностями. На что может рассчитывать семья и как защитить свои права, будем разбираться в данной онлайн-конференции, – рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, координатор федерального проекта «Крепкая семья» в Тюменской области.

На Ваши вопросы ответит адвокат Поветкина Мария Геннадьевна (Адвокатский кабинет адвоката Поветкиной М.Г.):

• Кто может рассчитывать на ипотечные и кредитные каникулы и как их оформить?

• Кто имеет право на выплаты дополнительных пособий на детей?

• Защита прав в сфере трудовых отношений.

• Какая существует ответственность за нарушение режима самоизоляции?

• Юридические аспекты оформления пособия по безработице и др.

Вопросы в конференции можно задать как авторизированным пользователям, так и выйдя из авторизации, анонимно.

Видеоответы на все вопросы будут опубликованы 17 апреля 2020 года, задать вопросы Вы можете уже сейчас, в «КОНФЕРЕНЦИИ».

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