Семеро охотников стреляли косуль в тюменских лесах

14 Апр 2020 2020-04-14T14:30:11+03:00

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В ишимскую полицию поступило сообщение от представителя пограничной заставы. Мужчина рассказал, что во время патрулирования территории пограннаряд обнаружил группу охотников.

– Неподалеку от места происшествия правоохранители обнаружили автомобиль «Нива» и мотоцикл «Урал», а также фрагменты туш двух косуль. По подозрению в незаконной охоте задержаны семь человек, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил порядка ста тысяч рублей.

Задержанные свою вину признали. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тобольске спасатели ТОСЭР и пожарные спасли косулю, которая застряла в металлическом заборе. Инцидент произошел в подгорной части города в районе школы № 15.

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ИСТОЧНИК KP.RU