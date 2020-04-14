Семеро охотников стреляли косуль в тюменских лесах
В ишимскую полицию поступило сообщение от представителя пограничной заставы. Мужчина рассказал, что во время патрулирования территории пограннаряд обнаружил группу охотников.
– Неподалеку от места происшествия правоохранители обнаружили автомобиль «Нива» и мотоцикл «Урал», а также фрагменты туш двух косуль. По подозрению в незаконной охоте задержаны семь человек, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил порядка ста тысяч рублей.
Задержанные свою вину признали. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тобольске спасатели ТОСЭР и пожарные спасли косулю, которая застряла в металлическом заборе. Инцидент произошел в подгорной части города в районе школы № 15.
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