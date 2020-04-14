Тюменцам сообщили, когда откроются ломбарды

14 Апр 2020 2020-04-14T13:54:22+03:00

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Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев рассказал, когда снова заработают ломбарды, СТО и прочие предприятия. Сейчас многие организации трудятся удаленно, некоторые не могут вести такую работу.

– На данный момент работа ломбардов не разрешена, но этот вопрос прорабатывается. СТО могут вести свою деятельность по договорам с другими компаниями. Населению услуги не оказываются, исключение – обслуживание грузового транспорта частников. Это же касается шиномонтажных мастерских и моек, – сообщил Пантелеев.

Также он отметил, нельзя начинать деятельность отделениям банков, которые располагаются в торгово-развлекательных центрах: здесь открыты только зона гипермаркетов и прикассовая зона. Фирменные дилерские центры по продаже и техническому обслуживанию автомобилей не могут оказывать услуги частным лицам: они работают только по заключенным с компаниями договорам.

Организации по ремонту телефонов, ноутбуков и другой техники могут перейти на дистанционное оказание услуг по предзаказу – при условии соблюдения санэпидрежима. Предприятия, торгующие медицинскими изделиями (не аптеки), могут работать, но без попадания клиентов в торговый зал – тоже по предзаказу.

На сегодняшний день разрешено трудиться адвокатам и нотариусам, также в офис могут приходить кадровики, бухгалтеры и IT-специалисты.

– Если у вас небольшое предприятие, в штате несколько человек и нет офиса, все работают удаленно, можете продолжать работу. Уведомлений не требуется, потому что нет помещения, где вы были бы обязаны соблюдать требования санэпидрежима. Что касается организаций, деятельность которых не приостанавливалась, то они все же обязаны уведомить и подписать необходимые документы о соблюдении санэпидрежима. Это касается и продуктовых магазинов, – отметил заместитель губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU