14 Апр 2020 2020-04-14T13:12:47+03:00

Гражданина Таджикистана отправили в колонию за прилет в Тюмень. Фото - "Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino".

Изменить размер текста: A A

Тюменский суд вынес приговор гражданину Таджикистана, который в октябре 2017 года прилетел в Тюмень по просроченному паспорту. Мужчину задержали прямо в аэропорту.

Дело в том, что в сентябре 2017 года иностранца предупреждали, что ему нельзя прилетать в Россию до 20 сентября 2022 года. Тогда он покинул пределы РФ, однако спустя месяц вернулся.

– Мужчина имел при себе ранее выданный ему паспорт гражданина Республики Таджикистан, уже утративший силу. Он знал, что въезд ему запрещен. Таким образом, иностранец пересек границу России в период действующего запрета на въезд без действительных документов, – сообщили в пресс-службе Калининского районного суда Тюмени.

В судебном заседании нарушитель свою вину признал, в содеянном раскаялся. Учитывая ряд смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, ему назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU