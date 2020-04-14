14 Апр 2020 2020-04-14T14:23:25+03:00

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Тюменцы могут сообщить об отключении света онлайн. Это можно сделать, воспользовавшись специальным сервисом «Сообщить о проблеме» от СУЭНКО.

Этот сервис ранее работал только в Тюмени. За время тестирования специалисты обработали более 700 обращений, и сейчас электронная услуга активна для Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима, Кургана, Шадринска и всех районов Курганской области.

– Для того чтобы оставить сообщение, следует перейти в раздел suenco.ru «Сообщить о проблеме» на главной странице сайта, выбрать тему «Отключения» либо «Наружное освещение» и заполнить простую форму. Важно указывать точный адрес объекта и контакты отправителя, чтобы диспетчеры смогли связаться для уточнения информации, – сообщили в АО «СУЭНКО».

Кстати, сервис не предполагает обратной связи. Так что, если у диспетчера не возникает вопросов по отключению, запрос регистрируют и передают в работу дежурным бригадам.

ИСТОЧНИК KP.RU