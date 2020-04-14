Нерабочая неделя в Тюмени: как тюменцам будут предоставлять госуслуги до 30 апреля
Отделы по приему граждан для предоставления госуслуг департамента соцразвития региона будут закрыты до 30 апреля. Такие меры приняты в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Выплаты региональных пособий, действие которых заканчивается с 1 марта, будут продлены автоматически в беззаявительном порядке до 1 октября. Это и пособие на ребенка, и ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей, и признание семьи малоимущей, а также возмещение расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и проезда.
– За получением социальных выплат первично, в том числе разовых единовременных выплат, подать заявление со скан-копиями всех необходимых документов необходимо дистанционно на сайте. Перечень государственных услуг размещен на главной странице портала «Популярные услуги» в разделе «Социальное обеспечение», – сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Телефон справочной службы по вопросам предоставления мер социальной поддержки: 8-3452-68-88-86.
ИСТОЧНИК KP.RU
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