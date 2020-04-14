2020-04-14T12:29:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Тюмени: как тюменцам будут предоставлять госуслуги до 30 апреля

Рассказываем, как будут работать отделы по приему граждан для предоставления государственных услуг до 30 апреля
Вадим Бегун
Поделиться:
Как тюменцам будут предоставлять госуслуги до 30 апреля. Фото - pixabay.com.Как тюменцам будут предоставлять госуслуги до 30 апреля. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Отделы по приему граждан для предоставления госуслуг департамента соцразвития региона будут закрыты до 30 апреля. Такие меры приняты в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Выплаты региональных пособий, действие которых заканчивается с 1 марта, будут продлены автоматически в беззаявительном порядке до 1 октября. Это и пособие на ребенка, и ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей, и признание семьи малоимущей, а также возмещение расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и проезда.

– За получением социальных выплат первично, в том числе разовых единовременных выплат, подать заявление со скан-копиями всех необходимых документов необходимо дистанционно на сайте. Перечень государственных услуг размещен на главной странице портала «Популярные услуги» в разделе «Социальное обеспечение», – сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Телефон справочной службы по вопросам предоставления мер социальной поддержки: 8-3452-68-88-86.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семеро охотников стреляли косуль в тюменских лесах
Тюменцам сообщили, когда откроются ломбарды
Гражданина Таджикистана отправили в колонию за прилет в Тюмень
Тюменцы могут сообщить об отключении света онлайн
Нерабочая неделя в Тюмени: как тюменцам будут предоставлять госуслуги до 30 апреля
Тюменские психиатры лечат пациентов на дому
Бизнесмены помогут тюменским школьникам в дистанционном обучении
В Тюмени проезжавший мимо Чистых Прудов водитель МЧС спас тонущего мужчину
На тюменской трассе насмерть сбили мужчину, который вышел на проезжую часть
«Дома классно»: студенты призывают тюменцев не выходить из квартир необычным способом
«Больше трех часов невозможно находиться». В чем работают тюменские медсестры, выхаживающие больных коронавирусом
Эксперт поддержала поправку в Конституцию о защите суверенитета России
В Тюмени отремонтируют участок улицы Газовиков
Онкологи удалили тюменке часть черепа, чтобы срезать опухоль
Более миллиарда рублей выделят на ремонт тюменских дорог
Молодая тюменка пыталась обокрасть гипермаркет на Менделеева
Более пятидесяти километров тюменских дорог дезинфицируют за сутки
В Тюменской области мужчина ударил соседа ножом во время застолья
Тюменка пыталась усмирить мужчину, кинувшегося на ее дочь с ножом
Погода на 14 апреля в Тюмени: в этот день распускается сирень
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 апреля 2020 года составляет 53 человека
Для лесовосстановления в Тюменской области закуплено 28 новых единиц техники