2020-04-14T11:52:57+03:00
Здоровье

Тюменские психиатры лечат пациентов на дому

В день совершается несколько десятков выездов
Вадим Бегун
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Тюменские психиатры лечат пациентов на дому. Фото - ОКПБ.Тюменские психиатры лечат пациентов на дому. Фото - ОКПБ.
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В Тюменской области пациенты диспансерной группы областной клинической психиатрической больницы получают лечение на дому. В период режима самоизоляции медики перестроили работу, чтобы подопечные (их более восьми тысяч человек) смогли получить необходимую лекарственную терапию.

– Многим показана непрерывная лекарственная терапия из-за хронических заболеваний. До введения режима повышенной готовности они регулярно получали ее непосредственно в отделениях и филиалах больницы. Сейчас такой возможности нет. Для того, чтобы процесс лечения не прерывать, созданы мобильные медицинские бригады, которые выезжают к пациентам на дом, – сообщила пресс-секретарь ОКПБ Елена Просвирякова.

Специалисты больницы каждый день обзванивают пациентов, сверяют карты назначения, составляют графики посещения пациентов на дому и формируют мобильные медицинские бригады. В день совершается несколько десятков выездов в Тюмени, Ишиме и Тобольске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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