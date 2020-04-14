Тюменские психиатры лечат пациентов на дому

14 Апр 2020 2020-04-14T11:52:57+03:00

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В Тюменской области пациенты диспансерной группы областной клинической психиатрической больницы получают лечение на дому. В период режима самоизоляции медики перестроили работу, чтобы подопечные (их более восьми тысяч человек) смогли получить необходимую лекарственную терапию.

– Многим показана непрерывная лекарственная терапия из-за хронических заболеваний. До введения режима повышенной готовности они регулярно получали ее непосредственно в отделениях и филиалах больницы. Сейчас такой возможности нет. Для того, чтобы процесс лечения не прерывать, созданы мобильные медицинские бригады, которые выезжают к пациентам на дом, – сообщила пресс-секретарь ОКПБ Елена Просвирякова.

Специалисты больницы каждый день обзванивают пациентов, сверяют карты назначения, составляют графики посещения пациентов на дому и формируют мобильные медицинские бригады. В день совершается несколько десятков выездов в Тюмени, Ишиме и Тобольске.

ИСТОЧНИК KP.RU