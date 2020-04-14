Бизнесмены помогут тюменским школьникам в дистанционном обучении

14 Апр 2020 2020-04-14T11:19:43+03:00

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В Тюменской области решили наладить дистанционное обучение школьников из нуждающихся семей за счет бизнесменов. Ученики должны получить персональные компьютеры.

– Вместе с правительством региона и департаментом образования и науки мы организуем работу по обеспечению школьников дистанционным обучением. Обратимся за помощью к тем, кто может помочь нам техникой или средствами, – к крупному и среднему бизнесу. Наша задача – сделать так, чтобы в нуждающихся семьях появились персональные компьютеры, и процесс обучения был продолжен, – сообщил секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов.

По информации регионального координатора партпроекта «Новая школа», сейчас в области около 37 тысяч детей из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями здоровья уже получили компенсацию за питание в виде продуктовых наборов. «С этим у нас проблем нет», – резюмировал Артюхов.

Ранее Минпросвещения совместно с «Единой Россией» запустили проект «Волонтеры просвещения» для обучения учителей навыкам работы с компьютером в период дистанционного обучения. Студенты старших курсов педагогических вузов будут помогать педагогам в организации дистанционной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU