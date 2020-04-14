2020-04-14T11:49:12+03:00
Происшествия

В Тюмени проезжавший мимо Чистых Прудов водитель МЧС спас тонущего мужчину

Это не первый подобный случай в карьере эмчеэсовца
Вадим Бегун
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В Тюмени проезжавший мимо Чистых прудов водитель МЧС спас тонущего мужчину. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.В Тюмени проезжавший мимо Чистых прудов водитель МЧС спас тонущего мужчину. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В минувшее воскресенье, 12 апреля, рано утром водитель 15-й пожарно-спасательной части Петр Ярополов спас тонущего человека. В это время мужчина ехал на заправку служебного автомобиля.

На озере Чистые Пруды на Лесобазе спасатель увидел человека и по громкоговорителю сообщил ему об опасности нахождения на льду. После, уже заправившись, он поехал обратно и заметил в водоеме уже провалившегося под лед того же мужчину, который держался за край ледяной корки, почти полностью погрузившись в воду.

– Петр моментально бросился к месту провала, рядом остановился еще один автомобилист. Используя ветки и веревку, они вытащили пострадавшего из ледяной воды. Петр помог ему снять одежду, дал сухую, и уже в автомобиле напоил горячим кофе. Позже подъехали медики, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Оказалось, что Петр Ярополов не первый раз спасает тонущего человека. В прошлый раз он это делал с коллегами в 2008 году, работая в Свердловской области. В рапорте на врио начальника ведомства – ходатайство о награждении пожарного медалью «За спасение погибающих на водах».

ИСТОЧНИК KP.RU

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