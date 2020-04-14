2020-04-14T10:45:35+03:00
Происшествия

На тюменской трассе насмерть сбили мужчину, который вышел на проезжую часть

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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На тюменской трассе насмерть сбили мужчину.На тюменской трассе насмерть сбили мужчину.
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На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск сегодня, 14 апреля, ночью произошло трагическое ДТП. На 227-м километре автодороги в Тобольском районе в районе перекрестка Сумкино – Бизино «Лада Приора» сбила пешехода.

Тридцатилетний водитель двигался со стороны Тобольска к Тюмени. Предварительно установлено, что мужчина вышел на проезжую часть дороги, однако переходить ее не собирался. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи.

Личность погибшего установить не удалось. На вид ему 40 – 45 лет, славянской внешности, документов при себе не имел, был одет в джинсовые куртку и брюки темно-синего цвета.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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