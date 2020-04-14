«Дома классно»: студенты призывают тюменцев не выходить из квартир необычным способом

14 Апр 2020 2020-04-14T12:12:13+03:00

К акции могут присоединиться все желающие

Изменить размер текста: A A

На окнах и балконах нескольких многоквартирников Тюмени появились надписи «Дома классно», «Котик рядом 24/7», «Творю, не выходя из дома», «Дома счастье», «Дома по своей воле». Таким образом местные студенты рассказывают горожанам о плюсах самоизоляции. Флешмоб проводят семь участников онлайн-проекта «Квартирная весна».

– К акции могут присоединиться все желающие. Это поможет оказать более сильное воздействие на тех, кто не соблюдает самоизоляцию и рискует своим здоровьем и здоровьем окружающих, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Стоит отметить, что к проекту присоединились жители Тобольска, Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийска, Муравленко и других городов.

Фото - "Студенческая весна | Тюмень".

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре находчивые молодые люди «переименовали» улицы. Новые названия напоминают о важности режима самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени появилась улица «Сидим дома»

Креативная идея родилась у местных студентов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU