«Дома классно»: студенты призывают тюменцев не выходить из квартир необычным способом
На окнах и балконах нескольких многоквартирников Тюмени появились надписи «Дома классно», «Котик рядом 24/7», «Творю, не выходя из дома», «Дома счастье», «Дома по своей воле». Таким образом местные студенты рассказывают горожанам о плюсах самоизоляции. Флешмоб проводят семь участников онлайн-проекта «Квартирная весна».
– К акции могут присоединиться все желающие. Это поможет оказать более сильное воздействие на тех, кто не соблюдает самоизоляцию и рискует своим здоровьем и здоровьем окружающих, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.
Стоит отметить, что к проекту присоединились жители Тобольска, Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийска, Муравленко и других городов.
Фото - "Студенческая весна | Тюмень".
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре находчивые молодые люди «переименовали» улицы. Новые названия напоминают о важности режима самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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