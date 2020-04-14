2020-04-14T12:12:13+03:00
Коронавирус Covid-19

«Дома классно»: студенты призывают тюменцев не выходить из квартир необычным способом

К акции могут присоединиться все желающие
Вадим Бегун
Поделиться:
Студенты призывают тюменцев не выходить из дома необычным способом. Фото - "Студенческая весна | Тюмень".Студенты призывают тюменцев не выходить из дома необычным способом. Фото - "Студенческая весна | Тюмень".
Изменить размер текста:

На окнах и балконах нескольких многоквартирников Тюмени появились надписи «Дома классно», «Котик рядом 24/7», «Творю, не выходя из дома», «Дома счастье», «Дома по своей воле». Таким образом местные студенты рассказывают горожанам о плюсах самоизоляции. Флешмоб проводят семь участников онлайн-проекта «Квартирная весна».

– К акции могут присоединиться все желающие. Это поможет оказать более сильное воздействие на тех, кто не соблюдает самоизоляцию и рискует своим здоровьем и здоровьем окружающих, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Стоит отметить, что к проекту присоединились жители Тобольска, Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийска, Муравленко и других городов.

Фото - "Студенческая весна | Тюмень".

Фото - "Студенческая весна | Тюмень".

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре находчивые молодые люди «переименовали» улицы. Новые названия напоминают о важности режима самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени появилась улица «Сидим дома»

Креативная идея родилась у местных студентов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские психиатры лечат пациентов на дому
Бизнесмены помогут тюменским школьникам в дистанционном обучении
В Тюмени проезжавший мимо Чистых Прудов водитель МЧС спас тонущего мужчину
На тюменской трассе насмерть сбили мужчину, который вышел на проезжую часть
«Дома классно»: студенты призывают тюменцев не выходить из квартир необычным способом
«Больше трех часов невозможно находиться». В чем работают тюменские медсестры, выхаживающие больных коронавирусом
Эксперт поддержала поправку в Конституцию о защите суверенитета России
В Тюмени отремонтируют участок улицы Газовиков
Онкологи удалили тюменке часть черепа, чтобы срезать опухоль
Более миллиарда рублей выделят на ремонт тюменских дорог
Молодая тюменка пыталась обокрасть гипермаркет на Менделеева
Более пятидесяти километров тюменских дорог дезинфицируют за сутки
В Тюменской области мужчина ударил соседа ножом во время застолья
Тюменка пыталась усмирить мужчину, кинувшегося на ее дочь с ножом
Погода на 14 апреля в Тюмени: в этот день распускается сирень
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 апреля 2020 года составляет 53 человека
Для лесовосстановления в Тюменской области закуплено 28 новых единиц техники