Эксперт поддержала поправку в Конституцию о защите суверенитета России

14 Апр 2020 2020-04-14T12:10:20+03:00

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Россия должна следовать своей исторической миссии собирательницы земель, поэтому необходимо жестко противостоять попыткам разделить страну, заявила заместитель председателя Общественной палаты Тюменской области, социолог, публицист, футуролог, директор Центра изучения гражданских инициатив Светлана Ярославова. Она отметила, что закрепление в Конституции нормы о запрете на отчуждение территорий и защиту суверенитета России очень важно.

– В борьбе за свою независимость и целостность наши предки пролили немало крови в разных войнах. Об этом необходимо помнить каждому, у кого возникают мысли об отчуждении каких-либо территорий страны. Между тем разговоры на эту тему периодически возникают. Поэтому предложенная поправка является очень актуальной и важной для нашего государства. Россия и многие ее граждане до сих пор переживают последствия распада СССР, учитывая, что это развело по разные стороны границ множество близких людей, имеющих общие культурные и духовные корни. Многие русскоязычные граждане оказались оторванными от родины. И впредь подобных потрясений допускать нельзя, – отметила общественный деятель.

Напомним, обновленная Конституция закрепляет суверенитет страны: правовой и территориальный. Утверждается недопустимость отчуждения территории: Конституция ставит точку в разговорах о том, что когда-либо Крым, Курилы или любая другая часть России будут отданы другой стране. Под запретом любые действия и призывы, направленные на отчуждение территории. Значит, кто бы ни был президентом страны в будущем, он не сможет начать даже переговоры об отчуждении.

В соответствии со статьей 67 поправок в Конституцию, Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами, направленные на отчуждение части территории страны, а также призывы к таким действиям не допускаются.

Как отмечают эксперты, данная поправка создает новую степень защиты страны и ее границ от каких-либо посягательств. Конституция защищает страну от противоречащих ей внешних решений международных органов так же, как и Конституции большинства независимых развитых стран. Таким образом, ни одно международное соглашение, решение международного органа не заставит Россию пойти против собственных интересов.

Новая норма не означает, что Россия отказывается от международных договоров и обязательств. Она лишь не позволяет трактовать спорные вопросы в ущерб правам и свободам россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU