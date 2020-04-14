«Больше трех часов невозможно находиться». В чем работают тюменские медсестры, выхаживающие больных коронавирусом
Тюменские медсестры просят тюменцев оставаться дома и лишний раз не рисковать своим здоровьем. Они рассказали, в каких условиях им приходится работать, в частности о костюмах, в которых они ухаживают за больными коронавирусом пациентами.
– Первое время, когда только надеваешь, очень тяжело дышать. Через какое-то время привыкаешь, и уже немного полегче. Находиться в таком облачении часа три уже очень тяжело. Больше трех часов в этом находиться невозможно, надо менять фильтр, – говорит медицинская сестра-анестезист областной инфекционной клинической больницы Лариса Лебедева.
Ее коллега Ильзида Микулина просит тюменцев быть внимательными и не выходить из дома без надобности.
– Выздоравливать будем втроем: врач, медсестра и пациент. Мы вас лечим, мы стараемся, а вы нам помогайте. Если все будут пренебрегать просьбой о самоизоляции, мы, медики… Нас, конечно меньше, чем всё население нашей Тюмени, мы просто не справимся, – отмечает Ильзида Микулина.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что депутаты наградили тюменских медиков благодарственными письмами за самоотверженный труд. Местные врачи зарекомендовали себя высококлассными специалистами.
Работа тюменских врачей во время борьбы с коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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