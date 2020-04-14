2020-04-14T12:06:22+03:00
Здоровье

«Больше трех часов невозможно находиться». В чем работают тюменские медсестры, выхаживающие больных коронавирусом

В период пандемии врачам приходится особенно тяжело
Вадим Бегун
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В чем работают тюменские медсестры, выхаживающие больных коронавирусом. Скриншот из видео Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.В чем работают тюменские медсестры, выхаживающие больных коронавирусом. Скриншот из видео Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.
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Тюменские медсестры просят тюменцев оставаться дома и лишний раз не рисковать своим здоровьем. Они рассказали, в каких условиях им приходится работать, в частности о костюмах, в которых они ухаживают за больными коронавирусом пациентами.

– Первое время, когда только надеваешь, очень тяжело дышать. Через какое-то время привыкаешь, и уже немного полегче. Находиться в таком облачении часа три уже очень тяжело. Больше трех часов в этом находиться невозможно, надо менять фильтр, – говорит медицинская сестра-анестезист областной инфекционной клинической больницы Лариса Лебедева.

Ее коллега Ильзида Микулина просит тюменцев быть внимательными и не выходить из дома без надобности.

– Выздоравливать будем втроем: врач, медсестра и пациент. Мы вас лечим, мы стараемся, а вы нам помогайте. Если все будут пренебрегать просьбой о самоизоляции, мы, медики… Нас, конечно меньше, чем всё население нашей Тюмени, мы просто не справимся, – отмечает Ильзида Микулина.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что депутаты наградили тюменских медиков благодарственными письмами за самоотверженный труд. Местные врачи зарекомендовали себя высококлассными специалистами.

Работа тюменских врачей во время борьбы с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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