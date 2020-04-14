2020-04-14T12:02:56+03:00
Недвижимость

В Тюмени отремонтируют участок улицы Газовиков

Последний раз дорожники здесь были около шести лет назад
Вадим Бегун
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В Тюмени отремонтируют участок улицы Газовиков. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени отремонтируют участок улицы Газовиков. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени отремонтируют участок улицы Газовиков протяженностью два километра. Последний раз дорожные рабочие здесь были около шести лет назад.

В этом году при формировании дорожных работ в рамках БКАД в перечень вошли 26 улиц. Одним из самых протяженных объектов является улица Газовиков, где находится поликлиника № 1. Дорожная одежда здесь износилась, появилась колейность и другие дефекты покрытия.

– Специалистам предстоит провести ремонт дорожного полотна, укрепить обочины, а также установить новое барьерное ограждение. Начнутся ремонтные работы в мае и завершатся не позднее 15 октября, – отметили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве также добавили, что с начала 2019 года в рамках нацпроекта отремонтировано девять дорог, ведущих к больницам, поликлиникам и медицинским центрам. В их числе улицы Воровского, Котовского, Харьковская, Широтная, Профсоюзная, Пермякова, Дружбы, Червишевский Тракт и проезд 9 Мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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