2020-04-14T08:20:27+03:00
Недвижимость

Более миллиарда рублей выделят на ремонт тюменских дорог

Финансирование пойдет из областного бюджета
Вадим Бегун
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Более миллиарда рублей выделят на ремонт тюменских дорог. Фото - pixabay.com.Более миллиарда рублей выделят на ремонт тюменских дорог. Фото - pixabay.com.
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Тюменские власти ищут подрядчика, который отремонтирует несколько автомобильных дорог в муниципалитетах. На эти цели из областного бюджета выделят 1,3 миллиарда рублей.

Из информации, размещенной на портале госзакупок, следует, что обновлению подвергнутся дороги в Тобольском и Вагайском районах. Победитель лота должен будет отремонтировать более 11 километров дорог с асфальтобетонным покрытием, 25 километров – с щебеночным и более пяти – с грунтовым.

Помимо этого, подрядчик отремонтирует и четыре водопропускные трубы. На эти цели ему выделят 402,5 миллионов рублей.

В Уватском районе на обновление дорог выделят 305,2 млн рублей. Здесь отремонтируют 11,5 километров трассы с бетонным покрытием и 12,5 – с щебеночным покрытием.

Также стало известно, что ремонт дорог в Ишимском, Сладковском и Казанском районах обойдется бюджету в 644,5 миллионов рублей. Все работы должны быть закончены к декабрю 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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