Для лесовосстановления в Тюменской области закуплено 28 новых единиц техники

13 Апр 2020 2020-04-13T20:40:44+03:00

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В Тюменской области закуплено 28 новых единиц лесохозяйственной техники: это первая закупка по региональному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, благодаря модернизации автопарка повысится качество выполняемых работ, будут оптимизированы трудозатраты и облегчен труд специалистов лесного комплекса.

До старта национального проекта обновление автопарка филиалов «Тюменской авиабазы» было в 2014 году. По словам ведущего механика предприятия Андрея Тарасова, хоть эта техника ещё боевая, износ такой, что год идёт за два.

- Весной, в пожароопасный сезон тракторы, бульдозеры, болотоходы задействованы постоянно. Летом наши специалисты проводят лесопосадки, нужно успевать, пока погода позволяет. Осенью строят лесные дороги противопожарного назначения и осуществляют агроуходы. Везде нужна техника, - отметил он.

Благодаря национальному проекту «Экология» в 2019 году было закуплено 6 гусеничных тракторов и 19 колёсных тракторов. С тех пор, как они поступили в лесничества, они активно эксплуатируются. Андрей Тарасов отмечает, что работа тракториста в лесном хозяйстве требует творческого подхода.

- Наш специалист выезжает в лес один на тракторе. И если случится поломка — чинит сам подручными средствами, применяя смекалку. Иначе из леса не выберешься, - рассказывает Андрей.

Отметим, что перед специалистами лесного комплекса стоит большая задача по восстановлению лесов. По региональному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», к 2024 году нужно существенно снизить ущерб от лесных пожаров, увеличить площади лесовосстановления и лесоразведения и таким образом восстановить баланс выбытия и воспроизводства лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU