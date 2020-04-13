13 Апр 2020 2020-04-13T23:00:12+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 апреля 2020 года составляет 53 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на четырнадцать и составляет 53 человека.

Как отметила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, нарастание статистики сейчас происходит в связи с внутренними контактами между людьми, а не по причине завоза инфекции извне. Это еще раз говорит о необходимости соблюдать все предписания и профилактические меры.

По информации оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, за последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. За сутки по стране полностью выздоровели 179 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 13 апреля 2020 г.: медики – первая линия обороны

Ольга Кузнечевских сообщила о ситуации с COVID-19 в регионе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU