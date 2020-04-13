2020-04-13T20:19:45+03:00
Экономика

В Тюменской области приступили к весенним полевым работам

Первой на поля вышла техника Сладковского района
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области приступили к весенним полевым работамВ Тюменской области приступили к весенним полевым работам
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Сельхозтоваропроизводители Тюменской области приступили к весенним полевым работам. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона, первой на поля вышла техника СПК «Таволжан» в Сладковском районе. Предприятие уже начало бороновать многолетние травы на площади 100 гектаров, впереди – ещё около 8 тысяч гектаров. Кроме того, стартовали работы по обеззараживанию семенного материала.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2020 году в Тюменской области засеют более 1 млн гектаров. Более 680-ти тысяч гектаров — это площади возделывания зерновых и зернобобовых культур. Если сравнивать с 2019 годом, то площади посева увеличены на 23,3 тысячи гектаров. На площади 303,5 тысяч гектаров планируется посадить кормовые культуры, рапс – на площади 21,4 тысячи гектаров. Кроме того, тюменские аграрии планируют посадить около 1,5 тысяч гектаров овощей и почти 8 тысяч гектаров картофеля.

В Тюменском районе сельхозпроизводители планируют засеять более 43 тысяч гектаров, из которых 13,7 тысяч гектаров – зерновые культуры (горох, овёс, пшеница и ячмень). Но самую большую площадь займут кормовые культуры, картофель, зерновые и зернобобовые культуры. Как отметил заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов, вся техника готова к посевной, большая част хозяйств запаслась удобрениями и топливом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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