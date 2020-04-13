2020-04-13T20:04:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Моор принял участие в совещании в окружном совещании по профилактике коронавируса

Его провёл полномочны представитель президента в УФО Николай Цуканов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор принял участие в совещании в окружном совещании по профилактике коронавирусаАлександр Моор принял участие в совещании в окружном совещании по профилактике коронавирусаФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Профилактику и контроль за распространением коронавирусной инфекции обсудили главы УФО, руководители службы главного федерального инспектора в регионах и представители федеральных надзорных органов во время окружного совещания, которое провёл полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. В мероприятии принял участие и губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам Николая Цуканова, сегодня все ресурсы федеральных и региональных властей направлены на борьбу с коронавирусом. В сутки на территории Уральского федерального округа делают более 6,1 тысяч проб, а всего выполнено 73 тысяч тестирований. Тюменская область – в тройке лидеров – регионов Урала по количеству тестирований на новую инфекцию.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе поблагодарил Александра Моора за оперативную и профессиональную работу в феврале 2020 года, когда в регионе организовали первый обсервационный госпиталь для эвакуированных из Уханя.

- Этот удачный опыт слаженных действий всех федеральных и региональных структур уже используется в других регионах страны, - цитирует Николая Цуканова пресс-служба губернатора Тюменской области.

Как отметил Александр Моор, несмотря на новые случаи заражения, в Тюменской области всё стабильно: введён режим самоизоляции, отменены все профилактические мероприятия, медицинские организации работают в режиме повышенной готовности. Специалисты ежедневно мониторят наличие противовирусных и антибактериальных препаратов, ведётся работа по закупке необходимого оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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