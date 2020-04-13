В Тюмени приступили к строительству нового детского сада

13 Апр 2020 2020-04-13T20:04:18+03:00

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В микрорайоне Плеханово с 13 апреля началось строительство нового детского сада, контракт на строительство которого был заключён в марте 2020 года. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, детский сад проектной вместимостью 350 мест станет аналогичным строящимся зданиям в Ямальском-1 и на Войновке, а также построенному в 2019 году детсаду в микрорайоне Тура. Сегодня завод ЖБИ-3 приступил к погружению свай.

Ещё до введения режима повышенной готовности в микрорайонах Ямальский-1 и Войновка были готовы коробки зданий. Оба детсада строились со значительным опережением сроков, а значит, режим самоизоляции не повлияет на сроки ввода объектов в эксплуатацию.

– В здании площадью более пяти тысяч квадратных метров разместятся 14 групп. Также тут будут физкультурный и музыкальный залы, кабинет коррекции речи и рисования. На территории проектом предусмотрены четыре площадки для детей с теневыми навесами и физкультурные площадки со спортивным оборудованием и покрытием из резиновой плитки, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области.

Также стало известно, что это не единственный объект дошкольного образования, который будет расположен в Плеханово. Здесь построят еще один детский сад.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в тюменском микрорайоне Войновка с опережением сроков строят детский сад. За десять дней строители возвели один этаж здания. Контракт на строительство заключили 9 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU