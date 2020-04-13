Талантливая тюменская молодёжь может получить грант на реализацию научно-инновационного проекта

13 Апр 2020 2020-04-13T19:03:30+03:00

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В Тюменской области стартовал приём заявок на конкурс «УМНИК», который проводит Фонд содействия инновациям. Основной целью конкурса является поддержка талантливой молодёжи, которая ориентирована на инновационную деятельность. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержке предпринимательства Тюменской области, принять участие в конкурсе могут студенты, аспиранты и молодые учёные от 18 до 30 лет включительно.

По словам представителя Фонда содействия инновациям в Тюменской области Александра Сакевича, программа «УМНИК» - один из самых эффективных инструментов, которые применяются на уровне региона для поиска и поддержки молодых инновационных команд.

- С 2010 года на конкурс подано более 1,8 тысяч заявок. Поддержку Фонда получили 355 тюменских проектов, а общая сумма грантов составила более 150 миллионов рублей, - рассказал он.

Заявки принимаются на сайте конкурса по шести направлениям: медицина и технологии здоровьесбережения, цифровые технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика, а также новые материалы и химические технологии. Главный приз конкурса – грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию научно-инновационного проекта. Приём заявок продлится до 26 октября 2020, победителей определят 25-26 ноября в Тюменском технопарке.

Как отметил руководитель одной из тюменских IT-компаний Лев Малишевский, участие в программе даёт молодым учёным уникальный шанс воплотить свою научную идею на практике.

ИСТОЧНИК KP.RU