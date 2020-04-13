В Год сельского предпринимательства сорокинский хлебокомбинат наращивает производство

13 Апр 2020 2020-04-13T18:50:49+03:00

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Индивидуальный предприниматель Виктор Сувалов из Сорокинского района стабильно развивает собственное дело. Его предприятие – хлебокомбинат – пользуется стабильным спросом в районе. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в объявленный губернатором Александром Моором Год сельского предпринимательства многие бизнесмены наращивают производство в текущих условиях.

Хлебокомбинат, которым руководит Виктор Фёдорович, стал современным, стабильно работающим предприятием. За счёт собственных средств на газ он перевёл хлебопекарную печь и обновил пекарское оборудование. По инициативе предпринимателя предприятие занимается не только производством хлебобулочных и кондитерских изделий, но также розничной торговлей и доставкой товаров первой необходимости в труднодоступные населённые пункты района.

Предприниматель смог вывести хлебокомбинат в лидеры по Тюменской области. Каждый вид продукции требовали детального изучения, поиска оригинального рецепта, апробации, эстетического вида и изучения спроса. И сейчас ассортимент выпускаемой продукции составляет более 60 видов. Кондитерский цех предприятия составляет достойную конкуренцию продукции областных предприятий.

Несмотря на жёсткую конкуренцию, предприятие сохраняет экономику предприятия и удовлетворяет запросы сельского населения. Виктор Сувалов, обладая высоким профессионализмом, умеет видеть перспективу, движется к достижению поставленных целей и активно решает вопросы реализации национальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU