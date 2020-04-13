Тюменские компании поддержали акцию «Гринпис Россия» по борьбе с лесными пожарами

13 Апр 2020 2020-04-13T16:07:56+03:00

Волонтёры фонда активно работают над тем, чтобы их стало меньше

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Активисты Greenpeace сообщают, что пожароопасный сезон в этом году начался рано: горят Дальний Восток, юг Сибири, Поволжье, южные регионы нашей страны, центральная Россия и Северо-Запад. Сезон палов травы в самом разгаре. Уже есть сгоревшие дома и пострадавшие люди.

- Мы активно работаем над тем, чтобы весенних пожаров стало меньше, и в этом нам помогают наши пожарные добровольцы, — пишут волонтеры фонда.

Этой весной в связи с режимом самоизоляции защитники природы запустили акцию «Как бороться с лесными пожарами, не выходя из дома?», к которой уже присоединилось много тюменцев и организаций, которые сохраняют рабочий режим даже в эти дни.

Суть акции заключается в том, что активисты Greenpeace и их помощники собрали все самые интересные материалы, созданные благодаря поддержке их сторонников. В коллекции есть:

- Игры, мультики и раскраски для детей (смотрим здесь)

- Фиксики и Смешарики рассказывают о пожарах, их причинах и предотвращении (смотрим здесь).

- Всем этим можно (и нужно!) делиться с друзьями, знакомыми, с учителями ваших детей. Перешлите ссылки в родительский чат в вотсапе и попросите других родителей показать их детям: куда приятнее распространять экознания, чем вирус, - уверена руководительница отдела по работе с новыми сторонниками «Гринпис Россия» Екатерина Пюшпеки. - Наши дети с малых лет будут знать, как вести себя на природе и не допустить возгораний. Ведь лучший пожар — это тот пожар, который не случился!

Татьяна Хандюкова (Баранова), детский стоматолог, распечатала раскраски для детей и разложила в зоне Стоматологии «Доктор Альбус»:

- Говорят, если хочешь изменить мир начни с себя! А за нами повторят и наши дети, ведь мы для них пример. Если мы начнём осознанно и бережно относится к нашей природе, прививать это детям даже через раскраски, то получим результат. Это, кстати, отличный способ занять ребёнка в зоне ожидания у кабинета доктора. Удобно, что раскраски можно разбирать отдельными листочками - ребёнок берет себе любой у администратора, - говорит стоматолог.

СКАЗАНО

- Наша любимая раскраска из новой коллекции Гринписа — «Фиксики», моя младшая дочь их обожает, — рассказывает депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. — И я очень люблю такие детские развлечения, которые приносят двойную пользу, не только развивая творческие способности ребенка, но и уча его думать о нашей Планете!