Девять мостов закрыли из-за паводка в Тюменской области

13 Апр 2020 2020-04-13T15:47:18+03:00

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В Тюменской области закрыли движение по девяти мостовым сооружениям. Их топит каждый год во время весеннего паводка.

Так, в Вагайском районе закрыты два моста через реку Вагай на пятом километре автодороги «Подъезд к пос. Комсомольский» и на втором километре автодороги «Подъезд к деревне Большая Плесовская», в Аромашевском – по четырем мостам через реку Вагай: на первом километре автодороги Сорочкино-Русаково, на втором километре автодороги «Подъезд к деревне Валгина», на втором километре автодороги «Подъезд к дер. Новоуфимская-Ольгина-Ангарка» и на шестом километре автодороги Королево-Дербень.

В Викуловском районе закрыто движение по двум мостам через реку Ишим: на 68-ом километре автодороги Викулово-Ермаки-Жикули и на 12-ом километре автодороги Нововяткино-Балаганы-Заборка. В Ялуторовском районе закрыт мост через реку Тобол на пятом километре автодороги Хохлово-Криволукская.

Чтобы обеспечить безопасность автомобилистов, на подходах к мостам устанавливаются специальные ограждения, дорожные знаки «Въезд запрещен» и информационные аншлаги. Здесь же организуются лодочные переправы для сообщения жителей близлежащих населенных пунктов с районными центрами, сообщает пресс-служба тюменских автоинспекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU