Девять мостов закрыли из-за паводка в Тюменской области
В Тюменской области закрыли движение по девяти мостовым сооружениям. Их топит каждый год во время весеннего паводка.
Так, в Вагайском районе закрыты два моста через реку Вагай на пятом километре автодороги «Подъезд к пос. Комсомольский» и на втором километре автодороги «Подъезд к деревне Большая Плесовская», в Аромашевском – по четырем мостам через реку Вагай: на первом километре автодороги Сорочкино-Русаково, на втором километре автодороги «Подъезд к деревне Валгина», на втором километре автодороги «Подъезд к дер. Новоуфимская-Ольгина-Ангарка» и на шестом километре автодороги Королево-Дербень.
В Викуловском районе закрыто движение по двум мостам через реку Ишим: на 68-ом километре автодороги Викулово-Ермаки-Жикули и на 12-ом километре автодороги Нововяткино-Балаганы-Заборка. В Ялуторовском районе закрыт мост через реку Тобол на пятом километре автодороги Хохлово-Криволукская.
Чтобы обеспечить безопасность автомобилистов, на подходах к мостам устанавливаются специальные ограждения, дорожные знаки «Въезд запрещен» и информационные аншлаги. Здесь же организуются лодочные переправы для сообщения жителей близлежащих населенных пунктов с районными центрами, сообщает пресс-служба тюменских автоинспекторов.
ИСТОЧНИК KP.RU