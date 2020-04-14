Более пятидесяти километров тюменских дорог дезинфицируют за сутки

14 Апр 2020 2020-04-14T07:00:25+03:00

Более пятидесяти километров тюменских дорог подвергаются дезинфекции за сутки. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

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В Тюмени каждый день проводится санитарная обработка дорог и остановок. О приближении спецмашин местных жителей предупреждают по громкоговорителю.

Дезинфекции подлежат остановочные комплексы и карманы, тротуары и проезжая часть. Для обработки поверхностей используется водный раствор хлора.

– Обработка проезжей части проводится спецмашинами путем распыления дезинфицирующего средства. Для дезинфекции остановок применяются мойки высокого давления. Работы были начаты в начале апреля и ведутся каждый день, приостанавливаясь только в случае осадков, – сообщил главный специалист городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Смышляев.

Техника работает по установленному графику. В среднем за сутки обрабатывается 52 километра дорог. Дорожные службы на посту в круглосуточном режиме и при любых погодных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU