Погода на 14 апреля в Тюмени: в этот день распускается сирень
Сегодня, 14 апреля, ясным небо в Тюмени будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью будет плюс 3 – 4 градуса, днем – плюс 10. Вечером столбики термометров покажут плюс 4 – 5 градусов. В этот день будет дуть южный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.
14 апреля отмечается день памяти Марии Египетской. В народе святую называли Марья – зажги снега, Марья – заиграй овражки, Марья - пустые щи. Чтобы узнать о предстоящем лете, наблюдали за ночным небом: если ночь ясная и течёт тёплая вода, то лето будет тёплое и сухое. В это время распускается сирень, выползают лесные муравьи.
ИСТОЧНИК KP.RU