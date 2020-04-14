Погода на 14 апреля в Тюмени: в этот день распускается сирень

14 Апр 2020 2020-04-14T05:23:32+03:00

В Тюмени будет пасмурно, но тепло. Фото - pixabay.com.

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Сегодня, 14 апреля, ясным небо в Тюмени будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 3 – 4 градуса, днем – плюс 10. Вечером столбики термометров покажут плюс 4 – 5 градусов. В этот день будет дуть южный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

14 апреля отмечается день памяти Марии Египетской. В народе святую называли Марья – зажги снега, Марья – заиграй овражки, Марья - пустые щи. Чтобы узнать о предстоящем лете, наблюдали за ночным небом: если ночь ясная и течёт тёплая вода, то лето будет тёплое и сухое. В это время распускается сирень, выползают лесные муравьи.

ИСТОЧНИК KP.RU