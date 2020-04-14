2020-04-14T06:20:14+03:00
Происшествия

В Тюменской области мужчина ударил соседа ножом во время застолья

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюменской области мужчина ударил соседа ножом во время застолья. Фото - pixabay.com.В Тюменской области мужчина ударил соседа ножом во время застолья. Фото - pixabay.com.
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В отдел ишимской полиции, который дислоцируется в селе Большое Сорокино, позвонили медики. Они сообщили, что к ним за помощью обратился 45-летний местный житель с ножевым ранением. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

– Во время совместного распития спиртного между двумя знакомыми возник конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил потерпевшего ножом. Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался неработающий, ранее неоднократно судимый 49-летний мужчина, проживающий по соседству с заявителям, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что по данному факту следователем отдела возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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