Тюменка пыталась усмирить мужчину, кинувшегося на ее дочь с ножом
В исетскую полицию позвонила местная жительница. Женщина заявила, что ее дочери угрожает расправой сожитель. Участковый, незамедлительно прибыв по указанному адресу, задержал подозреваемого и доставил его в отдел.
Конфликт между сожителями произошел в ходе совместного распития спиртного. Ранее судимый 25-летний мужчина на почве ревности схватил кухонный нож и, направив на женщину, пригрозил убить ее.
– Мать потерпевшей, которая стала свидетелем ссоры, попыталась успокоить разгневанного мужчину, но ее усилия оказались тщетными. Она решила не испытывать судьбу и позвонить стражам порядка, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что по данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU