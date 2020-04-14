14 Апр 2020 2020-04-14T05:40:14+03:00

Тюменка пыталась усмирить мужчину, кинувшегося на ее дочь с ножом. Фото: Ольга Крыльцова

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В исетскую полицию позвонила местная жительница. Женщина заявила, что ее дочери угрожает расправой сожитель. Участковый, незамедлительно прибыв по указанному адресу, задержал подозреваемого и доставил его в отдел.

Конфликт между сожителями произошел в ходе совместного распития спиртного. Ранее судимый 25-летний мужчина на почве ревности схватил кухонный нож и, направив на женщину, пригрозил убить ее.

– Мать потерпевшей, которая стала свидетелем ссоры, попыталась успокоить разгневанного мужчину, но ее усилия оказались тщетными. Она решила не испытывать судьбу и позвонить стражам порядка, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что по данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU