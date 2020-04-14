14 Апр 2020 2020-04-14T08:08:10+03:00

Молодая тюменка пыталась обокрасть гипермаркет на Менделеева. Фото - управление Росгвардии по Тюменской области.

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Тюменские росгвардейцы предотвратили кражу в одном из гипермаркетов областной столицы. В отношении задержанной женщины возбуждено уголовное дело.

Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны получил информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в гипермаркете на улице Дмитрия Менделеева. Росгвардейцы незамедлительно выехали и на месте выяснили, что молодая женщина пыталась похитить товар на сумму более 17 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что девушка была доставлена в территориальный отдел полиции. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре 8 января было совершено разбойное нападение на продуктовый магазин, который располагается на улице Пролетарской. Преступника ищет полиция: в распоряжении редакции появилась ориентировка.

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ИСТОЧНИК KP.RU