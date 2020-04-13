Депутаты наградили тюменских медиков благодарственными письмами за труд
Врач-инфекционист Ольга Зонова, главная медсестра Марина Устюжанцева и старшая медсестра Оксана Барановская получили благодарственные письма Тюменской областной думы за самоотверженный труд. Они в числе многих других ведут работу по предотвращению распространения COVID-19.
– Регион в числе первых в стране столкнулся с коронавирусной инфекцией, и наши врачи зарекомендовали себя высококлассными специалистами. Депутаты также вносят свой вклад в общее дело. Мы приняли ряд законов, направленных на поддержку населения и экономики в этот сложный период, – отметил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.
Первый заместитель председателя облдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов в свою очередь добавил, что члены фракции решили поддержать медицинских работников наградами облдумы, которые при выходе на пенсию дают льготы по оплате жилья, коммунальных услуг, проезда на транспорте и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU
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