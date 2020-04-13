На улице Ленина в Тюмени заменят аварийный участок водопровода
На улице Ленина в Тюмени перекладывают аварийный участок водопровода. Здесь изношенную чугунную «трехсотку» заменят на современный полиэтиленовый водовод. Его прокладывают методом горизонтально-направленного бурения.
– Замену аварийного участка сети мы решили провести после серьезного повреждения на нем. Сейчас жители города на самоизоляции, машин в городе немного. Чтобы в дальнейшем не создавать тюменцам неудобства, работы проводим именно сейчас, – сообщил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.
Он также отметил, что до конца апреля сотрудники подключат и промоют новую трубу, а после восстановят благоустройство.
В компании подчеркнули, что все задействованные в неотложных работах люди соблюдают профилактические меры по предупреждению заражения коронавирусом. Все они обеспечены дезинфицирующими и защитными средствами.
ИСТОЧНИК KP.RU