2020-04-13T14:52:48+03:00
Недвижимость

На улице Ленина в Тюмени заменят аварийный участок водопровода

На этом же месте установят три колодца
Вадим Бегун
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На улице Ленина в Тюмени заменят аварийный участок водопровода. Фото - "Росводоканал Тюмень".На улице Ленина в Тюмени заменят аварийный участок водопровода. Фото - "Росводоканал Тюмень".
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На улице Ленина в Тюмени перекладывают аварийный участок водопровода. Здесь изношенную чугунную «трехсотку» заменят на современный полиэтиленовый водовод. Его прокладывают методом горизонтально-направленного бурения.

– Замену аварийного участка сети мы решили провести после серьезного повреждения на нем. Сейчас жители города на самоизоляции, машин в городе немного. Чтобы в дальнейшем не создавать тюменцам неудобства, работы проводим именно сейчас, – сообщил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.

Он также отметил, что до конца апреля сотрудники подключат и промоют новую трубу, а после восстановят благоустройство.

В компании подчеркнули, что все задействованные в неотложных работах люди соблюдают профилактические меры по предупреждению заражения коронавирусом. Все они обеспечены дезинфицирующими и защитными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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