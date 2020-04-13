2020-04-13T15:05:04+03:00
Здоровье

Тюменские бизнесмены подарили медикам сто килограммов антифриза

Руководство станции оценило благородный поступок
Вадим Бегун
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Тюменские бизнесмены подарили медикам сто килограммов антифриза. Фото - Ирина Бердюгина.Тюменские бизнесмены подарили медикам сто килограммов антифриза. Фото - Ирина Бердюгина.
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Тюменской скорой помощи передали сто килограммов антифриза и десять наборов автохимии. Безвозмездную поддержку медикам оказали два предприятия по производству автохимии и оптовой поставке товаров для автомобилей.

– Мы понимаем, насколько эта продукция важна для поддержания работоспособности машин скорой медицинской помощи. Мы хотим, чтобы спецтранспорт работал исправно и бригады могли оказать как можно больше помощи пациентам, – рассказала представитель одной из компаний Ольга Черняк.

Руководство станции скорой помощи в свою очередь вручило бизнесменам благодарственные письма. Начальник транспортного отдела Сергей Тупик отметил, что сейчас любая оказанная помощь даст свой плюс: всё пойдет в дело.

Отметим, что за последний год на замену выработавшим свой ресурс автомобилям пришли 25 новых: два – марки «Форд», остальные – «Газель». Всего сейчас в парке скорой медицинской помощи 75 автомобилей, 65% из которых со сроком эксплуатации до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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