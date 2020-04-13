Сбербанк в Тюмени профинансировал строительство четвертой очереди загородного квартала «Зеленые аллеи»

13 Апр 2020 2020-04-13T14:30:51+03:00

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Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало строительство четвертой очереди загородного жилого квартала «Зеленые аллеи». Размер инвестиций, предоставленных застройщику – девелоперской компании «Навигатор», составил более 230 миллионов рублей.

«Зеленые аллеи» – малоэтажный квартал, расположенный в 10 минутах езды от центра Тюмени, недалеко от Цимлянского озера. Жилой комплекс состоит из таунхаусов и дуплексов, всего проектом предусмотрено 1200 квартир. Планируется, что на территории квартала будет собственный парк отдыха, торговый центр, кафе-пекарня, детский сад и центр детского творчества.

На сегодняшний день первая очередь жилого квартала «Зеленые аллеи» полностью заселена, это 11 домов и 74 квартиры. Летом текущего года будет достроено еще 9 домов (вторая и третья очередь проекта). К концу года компания планирует завершить строительство 12 домов четвертой очереди, где уже будут представлены не только таунхаусы, но и дуплексы.

– Продажа 4-й очереди «Зеленых аллей» осуществляется с использованием эскроу-счетов. Это значит, что покупатели жилья будут вносить плату на счета эскроу, денежные средства на которых будут храниться до завершения строительства. Строительная компания сможет их получить только после ввода жилья в эксплуатацию и оформления первого права собственности. При принятии решения о проектном финансировании банк проводит оценку и экспертизу всех рисков: финансово-правовой модели, экспертизу стоимости строительства, всех смет, оценку производственной программы и т. д. Компания «Навигатор» – надежный партнер, предлагающий интересные решения для тех, кто предпочитает жить за городом, –прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислава Шиленко.

Напомним, в 2019 году Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало строительство 26 объектов с использованием счетов эскроу в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске и Сургуте. Общий объем инвестиций составил 17,3 миллиарда рублей. В рамках этих проектов банк также осуществляет сопровождение счетов эскроу. Объем средств на этих счетах по итогам прошлого года составил более 7,5 миллиарда рублей.

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