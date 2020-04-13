Тобольская больница готова принять больных коронавирусом

13 Апр 2020 2020-04-13T14:24:59+03:00

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Тобольская больница готова к приему больных коронавирусом. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. На своей страничке в «Инстаграме» он рассказал о мерах профилактики распространения новой инфекции.

«Огромная нагрузка и ответственность сейчас лежит на наших волонтерах. Спасибо им и тем, кто на протяжении этого времени оказывает материальную помощь, покупая нуждающимся продукты, лекарства и средства индивидуальной защиты. На сегодняшний день отработано почти 700 заявок. С субботы волонтеры включились в новое направление – уведомление прибывающих железнодорожным транспортом», – сообщает мэр.

Градоначальник также отметил, что сейчас продолжается дистанционное обучение школьников. Проходят общеобразовательные онлайн-уроки и дистанционные занятия школ дополнительного образования. К такой форме работы подключилась и Центральная библиотека.

«Не прекращают работу и спортивные школы, преподаватели проводят онлайн-тренировки, чат-занятия, реализуют другие удобные формы дистанционного обучения. Работаем в режиме повышенной готовности. Очень настораживает несерьезное отношение граждан к соблюдению режима самоизоляции», – пишет Максим Афанасьев.

По его мнению, то, что в Тобольске до сих пор нет заболевших, – это большая удача. Мэр напоминает, что горожане не застрахованы ни от чего и только внимательное отношение к своему здоровью поможет справиться с бедой.

ИСТОЧНИК KP.RU