В Тюмени строители вышли на работу

13 Апр 2020 2020-04-13T14:23:06+03:00

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На строительной площадке детского сада в микрорайоне Плеханово начались работы. С сегодняшнего дня, 13 апреля, строительные организации Тюмени вновь возобновляют работу.

Как известно, ООО «Завод ЖБИ-3» возводит несколько детских садов в областном центре. В микрорайонах Ямальский-1 и Войновка еще до введения карантина были готовы коробки зданий, оба объекта строились со значительным опережением сроков. Именно поэтому карантин никак не повлияет на сроки ввода объектов в эксплуатацию.

– Сегодня компания приступила к погружению свай на строительной площадке детского сада в микрорайоне Плеханово, контракт на строительство которого был заключен в конце марта, – сообщила пресс-секретарь Главного управления строительства по Тюменской области Мария Хожаева.

Она напомнила, что дошкольное учреждение проектной вместимостью 350 мест будет аналогичным строящимся в микрорайонах Ямальский-1 и Войновка, а также построенному в 2019 году детскому саду в микрорайоне Тура.

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ИСТОЧНИК KP.RU