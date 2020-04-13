13 Апр 2020 2020-04-13T13:29:38+03:00

Тюменец укусил за голень полицейского, который пытался загнать его домой. Фото - СК по Тюменской области.

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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя поселка Боровский. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

В прошлый вторник, 7 апреля, ночью сотрудники полиции патрулировали улицы поселка Боровский Тюменского района. Им было поручено обеспечить общественную безопасность, а также принять меры по соблюдению гражданами ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

– Около часа ночи на улице Октябрьской стражи порядка встретили пьяного мужчину. Они подошли к нарушителю, напомнили о необходимости соблюдения самоизоляции и предложили проводить домой. Однако обвиняемый начал себя агрессивно вести. Во время задержания злоумышленник укусил одного из правоохранителей в правую голень, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Нарушителю грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей. Однако его может настигнуть и более суровое наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU