Улицу Димитрова в Тюмени закроют почти на четыре месяца
В Тюмени перекроют улицу Димитрова. Здесь будут реконструировать сети водоотведения.
Улицу закроют на участках от дома № 102 на Димитрова до пересечения с Полевой и от дома № 2 на Димитрова до пересечения с Полевой. Здесь ограничат движение транспортных средств с 25 апреля до 15 августа.
– Для транспортных средств, обслуживающих объекты в зоне ограничения, и транспортных средств граждан, работающих или проживающих в данном районе, проезд будет обеспечен. Объехать участок можно по улицам Свободы, Ямской и Полевой, – рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
В ведомстве участников дорожного движения убедительно попросили обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.
ИСТОЧНИК KP.RU