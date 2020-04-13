13 Апр 2020 2020-04-13T12:26:46+03:00

Улицу Димитрова в Тюмени закроют почти на четыре месяца. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени перекроют улицу Димитрова. Здесь будут реконструировать сети водоотведения.

Улицу закроют на участках от дома № 102 на Димитрова до пересечения с Полевой и от дома № 2 на Димитрова до пересечения с Полевой. Здесь ограничат движение транспортных средств с 25 апреля до 15 августа.

– Для транспортных средств, обслуживающих объекты в зоне ограничения, и транспортных средств граждан, работающих или проживающих в данном районе, проезд будет обеспечен. Объехать участок можно по улицам Свободы, Ямской и Полевой, – рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве участников дорожного движения убедительно попросили обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU