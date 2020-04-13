2020-04-13T11:51:57+03:00
Общество

Тюменцам рекомендуют совершать сделки с недвижимостью при помощи электронной подписи

Можно онлайн зарегистрировать права собственности на объект
Вадим Бегун
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Тюменцам рекомендуют совершать сделки с недвижимостью при помощи электронной подписи. Фото - ТКП.Тюменцам рекомендуют совершать сделки с недвижимостью при помощи электронной подписи. Фото - ТКП.
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Тюменцам рекомендуют совершать сделки с недвижимостью с использованием электронной подписи. Это важно для снижения физических контактов в период пандемии коронавируса.

Получить сертификат электронной подписи можно в созданном на базе Федеральной кадастровой палаты Удостоверяющем центре. Он, кстати, и сейчас продолжает свою деятельность.

– Нужно зарегистрироваться на сайте центра uc.kadastr.ru, подать запрос в «Личном кабинете» и оплатить услугу. Далее следует пройти процедуру удостоверения личности в пункте оказания услуги. Это необходимая процедура, подтверждающая получение электронной подписи именно ее владельцем, – рассказали в пресс-службе Тюменской кадастровой палаты.

Для создания сертификата электронной подписи потребуется предоставить пакет документов: паспорт, СНИЛС и ИНН. Индивидуальные предприниматели также предоставляют основной государственный регистрационный номер записи о госрегистрации физлица в качестве ИП, представители организаций – документы, которые подтверждают полномочия на действия от имени юридического лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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