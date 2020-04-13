2020-04-13T12:41:43+03:00
Происшествия

Тоболячка похитила из магазина детские книги: ей грозит два года тюрьмы

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
Тоболячка похитила из магазина детские книги. Фото - pixabay.com.Тоболячка похитила из магазина детские книги. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о краже обратилась заведующая книжного магазина, расположенного в крупном торговом центре. Женщина заявила, что неизвестная похитила десять детских книжек и четыре пакета-сумки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемой. Ранее неоднократно судимая за кражи 42-летняя тоболячка задержана и доставлена в отдел полиции.

– Свою вину злоумышленница признала и пояснила, что похитила товар для личного пользования. В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Она обязалась возместить причиненный материальный ущерб – четыре тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что по данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тоболячка похитила из магазина детские книги: ей грозит два года тюрьмы
Улицу Димитрова в Тюмени закроют почти на четыре месяца
Аптека, доставка еды, обучение: МегаФон открывает безлимит на ключевые ресурсы
Тюменцам рекомендуют совершать сделки с недвижимостью при помощи электронной подписи
Более 27 тысяч тюменцев проверили на коронавирус
Тюменцам рассказали об условиях получения пяти тысяч рублей на детей до трех лет
На улице Белинского в Тюмени построят школу с дошкольным отделением
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 55 пожаров
Тюменка, решившая прогуляться по городу в четыре утра, провалилась под лед
В Тюмени школьник сломал сверстнику челюсть из-за девочки
Здание тюменского научного центра продадут за миллиард рублей
Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
В Тюмени детские кардиохирурги спасают жизни малышей
Жителей Тюмени приглашают принять участие в акции «Я внук героя!»
Пожилая ялуторовчанка лишилась денег, продавая гараж
Тюменцам рассказали, как укрепить здоровье легких в период самоизоляции
Тюменка пырнула ножом незнакомца, попросившего у нее еды
Погода на 13 апреля в Тюмени: днем без осадков, ночью возможен дождь
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 13 апреля 2020 года составило 39 человек
Жителям Тюмени объяснили причины погодных аномалий в апреле
Житель Омутинского района займется разведением страусов
Спасатели Тюменской области напомнили, как не допустить пожара на даче
Тюменский протоиерей рассказал о возможности освятить куличи на Пасху
Волонтеры «Лиза Алерт» ищут людей и в период карантина