Тоболячка похитила из магазина детские книги: ей грозит два года тюрьмы

13 Апр 2020 2020-04-13T12:41:43+03:00

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В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о краже обратилась заведующая книжного магазина, расположенного в крупном торговом центре. Женщина заявила, что неизвестная похитила десять детских книжек и четыре пакета-сумки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемой. Ранее неоднократно судимая за кражи 42-летняя тоболячка задержана и доставлена в отдел полиции.

– Свою вину злоумышленница признала и пояснила, что похитила товар для личного пользования. В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Она обязалась возместить причиненный материальный ущерб – четыре тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что по данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU