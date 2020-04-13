13 Апр 2020 2020-04-13T12:02:58+03:00

Более 27 тысяч тюменцев проверили на коронавирус. Фото - pixabay.com.

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В Тюменской области проведено 27 508 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Они проводятся в лабораториях на базе восьми организаций.

Обследованию подвергаются туристы, которые вернулись из-за границы, прибывшие из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, контактировавшие с больными новой инфекцией, все заболевшие внебольничной пневмонией. Кроме того, анализы берут и у граждан старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания, и даже у медицинских работников.

– Исследования проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии, ОКБ № 1, областной инфекционной клинической больницы, областного кожно-венерологического диспансера, облбольницы № 3 Тобольска, облбольницы № 4 Ишима и в лаборатории ООО «Доктор АРБИТАЙЛО», – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что к проведению исследований на новую коронавирусную инфекцию готовится клинический госпиталь «Мать и дитя».

ИСТОЧНИК KP.RU