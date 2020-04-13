2020-04-13T12:02:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 27 тысяч тюменцев проверили на коронавирус

Исследования проводятся в лабораториях на базе восьми организаций
Вадим Бегун
Поделиться:
Более 27 тысяч тюменцев проверили на коронавирус. Фото - pixabay.com.Более 27 тысяч тюменцев проверили на коронавирус. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюменской области проведено 27 508 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Они проводятся в лабораториях на базе восьми организаций.

Обследованию подвергаются туристы, которые вернулись из-за границы, прибывшие из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, контактировавшие с больными новой инфекцией, все заболевшие внебольничной пневмонией. Кроме того, анализы берут и у граждан старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания, и даже у медицинских работников.

– Исследования проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии, ОКБ № 1, областной инфекционной клинической больницы, областного кожно-венерологического диспансера, облбольницы № 3 Тобольска, облбольницы № 4 Ишима и в лаборатории ООО «Доктор АРБИТАЙЛО», – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что к проведению исследований на новую коронавирусную инфекцию готовится клинический госпиталь «Мать и дитя».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тоболячка похитила из магазина детские книги: ей грозит два года тюрьмы
Улицу Димитрова в Тюмени закроют почти на четыре месяца
Аптека, доставка еды, обучение: МегаФон открывает безлимит на ключевые ресурсы
Тюменцам рекомендуют совершать сделки с недвижимостью при помощи электронной подписи
Более 27 тысяч тюменцев проверили на коронавирус
Тюменцам рассказали об условиях получения пяти тысяч рублей на детей до трех лет
На улице Белинского в Тюмени построят школу с дошкольным отделением
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 55 пожаров
Тюменка, решившая прогуляться по городу в четыре утра, провалилась под лед
В Тюмени школьник сломал сверстнику челюсть из-за девочки
Здание тюменского научного центра продадут за миллиард рублей
Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
В Тюмени детские кардиохирурги спасают жизни малышей
Жителей Тюмени приглашают принять участие в акции «Я внук героя!»
Пожилая ялуторовчанка лишилась денег, продавая гараж
Тюменцам рассказали, как укрепить здоровье легких в период самоизоляции
Тюменка пырнула ножом незнакомца, попросившего у нее еды
Погода на 13 апреля в Тюмени: днем без осадков, ночью возможен дождь
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 13 апреля 2020 года составило 39 человек
Жителям Тюмени объяснили причины погодных аномалий в апреле
Житель Омутинского района займется разведением страусов
Спасатели Тюменской области напомнили, как не допустить пожара на даче
Тюменский протоиерей рассказал о возможности освятить куличи на Пасху
Волонтеры «Лиза Алерт» ищут людей и в период карантина