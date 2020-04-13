Тюменцам рассказали об условиях получения пяти тысяч рублей на детей до трех лет
Тюменцы узнали об условиях получения пяти тысяч рублей на детей до трех лет. Как известно, такая выплата будет производиться с апреля по июнь этого года.
– Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал, до 1 июля текущего года, даже средства по сертификату уже полностью израсходованы. Финансовая поддержка обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи в условиях действующей эпидемиологической обстановки, – рассказали в пресс-службе ОПФР по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.
Также стало известно, что у семей есть почти полгода на получение средств. Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы, с апреля по июнь, при наличии у семьи соответствующего права.
Чтобы получить средства, достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru. В ближайшее время электронная подача заявления будет открыта на портале госуслуг. Заявления также принимаются в клиентских службах пенсионного фонда.
ИСТОЧНИК KP.RU
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