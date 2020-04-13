2020-04-13T11:17:23+03:00
Общество

Тюменцам рассказали об условиях получения пяти тысяч рублей на детей до трех лет

Деньги можно «забрать» в течение полугода
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали об условиях получения пяти тысяч рублей на детей до трех лет.Тюменцам рассказали об условиях получения пяти тысяч рублей на детей до трех лет.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменцы узнали об условиях получения пяти тысяч рублей на детей до трех лет. Как известно, такая выплата будет производиться с апреля по июнь этого года.

– Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал, до 1 июля текущего года, даже средства по сертификату уже полностью израсходованы. Финансовая поддержка обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи в условиях действующей эпидемиологической обстановки, – рассказали в пресс-службе ОПФР по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

Также стало известно, что у семей есть почти полгода на получение средств. Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы, с апреля по июнь, при наличии у семьи соответствующего права.

Чтобы получить средства, достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru. В ближайшее время электронная подача заявления будет открыта на портале госуслуг. Заявления также принимаются в клиентских службах пенсионного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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