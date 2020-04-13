2020-04-13T10:52:29+03:00
Недвижимость

На улице Белинского в Тюмени построят школу с дошкольным отделением

Здесь примут детей до семи лет
Вадим Бегун
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На улице Белинского в Тюмени построят школу с дошкольным отделением. Фото - pixabay.com.На улице Белинского в Тюмени построят школу с дошкольным отделением. Фото - pixabay.com.
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На улице Белинского в Тюмени возведут школу, рассчитанную на 1000 – 1200 учебных мест. Будет здесь и дошкольное отделение.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что школа будет работать в одну смену. Также стало известно, что в дошкольном отделении будут заниматься триста детей от полутора до семи лет.

В настоящее время идет подача заявок на выполнение предпроектных работ. Так, подрядчик должен предусмотреть строительство на территории учебного заведения не только площадок для игры в хоккей, мини-футбол, баскетбол и волейбол, но и целого спортивного комплекса ГТО с элементами полосы препятствий и дорожкой для прыжков в длину, а также игровые площадки для дошкольного отделения.

Заявки участники конкурса могут подавать до 30 апреля. Максимальная (начальная) цена контракта составляет более одного миллиона 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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