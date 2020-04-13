2020-04-13T10:56:20+03:00
Происшествия

Тюменка, решившая прогуляться по городу в четыре утра, провалилась под лед

Это не единственный подобный случай в эти дни
Вадим Бегун
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Тюменка, решившая прогуляться по городу в четыре утра, провалилась под лед. Фото - pixabay.com.Тюменка, решившая прогуляться по городу в четыре утра, провалилась под лед. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени два человека чуть не утонули на водоемах. Оба вышли на хрупкий весенний лед, это могло стоить им жизни.

Как стало известно, на днях спасателей вызывали в район Войновки – на озера Чистые Пруды, здесь мужчина провалился под лед. К счастью, его удалось спасти.

– Похожий случай произошел минувшей ночью на пруду Утином, который находится на улице 50 лет ВЛКСМ. Около четырех часов утра женщина решила прогуляться и провалилась в воду. Ее удалось вызволить с помощью гидравлических костюмов и веревки, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что на всю операцию ушло не более получаса. Спасатели передали пострадавшую медикам скорой помощи, сообщает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что рыбакам и тем, кто переходит реки в местах несанкционированных переправ, спасатели рекомендуют быть очень осторожными, потому что если температура воздуха держится более трех суток на уровне выше 0º, то прочность льда снижается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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