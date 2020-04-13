2020-04-13T09:25:07+03:00
Общество

В Тюмени школьник сломал сверстнику челюсть из-за девочки

За хулигана ответят его родители
Вадим Бегун
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В Тюмени школьник сломал сверстнику челюсть из-за девочки.В Тюмени школьник сломал сверстнику челюсть из-за девочки.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени родители заплатят крупную сумму в счет компенсации морального вреда. Дело в том, что их сын-школьник сильно побил сверстника.

Конфликт из-за девочки произошел между ребятами 22 марта 2018 года. В результате разборок несовершеннолетний сломал другому челюсть, что причинило вред здоровью средней степени тяжести. Постановлением мирового судьи к 17-летнему парню были применены меры воспитательного воздействия в виде передачи под надзор матери.

– В январе 2020 года мать потерпевшего обратилась в прокуратуру с просьбой помочь ей взыскать моральный вред с виновного лица. В соответствии с действующим законодательством, ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним, возлагается на его законных представителей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ведомство обратилось в суд, который удовлетворил иск. Таким образом, родители выплатят пострадавшей стороне 180 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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