2020-04-13T08:45:00+03:00
Общество

Здание тюменского научного центра продадут за миллиард рублей

С молотка уйдет и вся офисная техника
Вадим Бегун
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Здание тюменского научного центра продадут за миллиард рублей. Фото - 2Гис.Здание тюменского научного центра продадут за миллиард рублей. Фото - 2Гис.
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В Тюмени продают офис «Сибирского научно-аналитического центра», который в настоящее время проходит процедуру банкротства. За здание площадью 17 тысяч квадратных метров просят более миллиарда рублей.

Из информации, размещенной на портале «Федресурс», следует, что главный офис предприятия, который расположен по адресу: 30 лет Победы, 64, стоит 1, 094 миллиарда рублей.

Вместе с ним с молотка могут уйти сети газо- и водоснабжения, право на аренду нескольких земельных участков, офисная и бытовая техника.

Как известно, имущество банкротящегося научного центра выставлено на торги ради погашения долгов. Дата аукциона пока не известна.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что имущество обанкротившегося центра на сумму более чем в один миллиард рублей находится в залоге у ООО «СБК Геофизика». Так, в залоге имеется административное здание, нежилые помещения, а также наружные сети водоснабжения.

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О дате проведения торгов пока не известно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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