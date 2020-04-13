В Тюмени детские кардиохирурги спасают жизни малышей

13 Апр 2020 2020-04-13T08:21:25+03:00

У всех детей было крайне тяжелое состояние

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В Тюмени кардиохирурги Областной клинической больницы №1 спасают малышей. У каждого ребенка было крайне тяжелое состояние: без хирургического вмешательства они могли бы просто умереть.

Двум детям провели хирургическую коррекция тяжелейших врожденных пороков – операции выполнялись на открытом сердце с искусственным кровообращением. Четыре операции по поводу порока развития врачи кардиохирургии №2 выполнили эндоваскулярно, то есть устранили проблему микроскопически, через сосуд с помощью рентгентехнологий.

– Еще четыре ребенка поступили в клинику с сочетанными патологиями – бронхо-легочной дисплазией и врожденными пороками сердца. Им во время операции выполнили перевязки открытого артериального протока. Все манипуляции нужно было провести максимально быстро, поскольку кроме коррекции маленького сердца, крайне важным было защитить нездоровые легкие во время операции, – рассказала пресс-секретарь больницы Тамара Шаргина.

По ее словам, выходить ребенка после таких сложных вмешательств крайне сложно. На помощь кардиохирургам приходят профессионалы собственного детского, отделения анестезиологии и реанимации. Оно работает круглосуточно и оснащено по последнему слову техники.

ИСТОЧНИК KP.RU