Жителей Тюмени приглашают принять участие в акции «Я внук героя!»

13 Апр 2020 2020-04-13T08:11:56+03:00

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Дом культуры «Орфей» запустил в своих социальных сетях акцию «Я внук героя!». Она посвящена празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

– Сотрудники ДК расскажут о героических подвигах своих прадедов. Историей уже поделилась менеджер Александра Лыткина. Она рассказала, как воевал ее прадед Петр Свирень, – говорят организаторы.

Дом культуры призывает земляков поделиться своими историями. Для этого нужно отправить на адрес электронной почты orfei-mms@yandex.ru фото- и видеорассказы. Все материалы будут опубликованы на официальных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» ДК «Орфей».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменский ветеран Иван Селивёрстов отпраздновал вековой юбилей. В свое столетие ветеран Великой Отечественной войны вспомнил «Темную ночь» – песню всей его жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU