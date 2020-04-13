2020-04-13T08:15:21+03:00
Здоровье

Тюменцам рассказали, как укрепить здоровье легких в период самоизоляции

Недостаточно развитый дыхательный аппарат снижает способность организма усваивать кислород
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали, как укрепить здоровье легких в период самоизоляции. Фото - Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация.Тюменцам рассказали, как укрепить здоровье легких в период самоизоляции. Фото - Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация.
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Тюменцы узнали, как укрепить здоровье легких в период самоизоляции. О том, как укрепить дыхательную мускулатуру при помощи дыхательной гимнастики, рассказала заведующая Центром общественного здоровья Юлия Стрельникова.

– Дыхательная гимнастика направлена на активное поступление кислорода в организм и повышение устойчивости организма к гипоксии, то есть к кислородному голоданию тканей. Один из самых простых способов достичь этого – упражнения с волевой задержкой дыхания. Например, по методу Бутейко: вдох - 2 секунды, задержка дыхания - 4 секунды, выдох - 4 секунды. При этом само дыхание должно быть легким и бесшумным. Такое контролируемое дыхание снижает стресс, улучшает внимание и укрепляет иммунную систему, – говорит Юлия Стрельникова.

Также она рассказала о статических упражнениях. Например, ритмичное носовое дыхание с закрытым ртом в привычном темпе и такое же – через одну ноздрю при зажатой рукой другой ноздре, попеременно по 3-4 раза. Продолжительность каждого подхода - 30 – 60 секунд. Еще один прием – равномерное дыхание с вдохом через нос и толчкообразным, в 2-3 приема, выдохом через рот. Повторять следует 3 – 6 раз.

Врач отмечает: полезно практиковать разные типы дыхания: брюшное, грудное и полное. При брюшном дыхании во время вдоха максимально выпячивают переднюю стенку живота, особенно ее нижнюю часть, при этом грудную клетку нужно стараться держать неподвижной. Во время выдоха брюшную стенку энергично втягивают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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