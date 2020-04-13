Пожилая ялуторовчанка лишилась денег, продавая гараж

13 Апр 2020 2020-04-13T08:17:30+03:00

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В ялуторовскую полицию обратилась 62-летняя местная жительница. Женщина пострадала, доверившись мошеннице.

Как рассказала следователю заявительница, она разместила объявление на одном из сайтов в интернете о продаже гаража. На днях ей позвонила женщина и выразила желание купить помещение. Покупательница заверила, что согласна со всеми условиями и предложила сразу перечислить на карту ялуторовчанке около 45 тысяч рублей.

– Потерпевшая настаивала на передаче наличности при личной встрече, однако собеседница ее переубедила. Заявительница отправилась к ближайшему банкомату и выполнила все полученные инструкции. В итоге с ее счета пропало 23 тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По признаку преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», следователем возбуждено уголовное дело. Санкция части второй данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящий момент стражи правопорядка устанавливают личность злоумышленницы.

ИСТОЧНИК KP.RU